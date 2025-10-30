HABER

Muş’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Muş’un Yarpuzlu köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine araç yol kenarına çekildi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

29 Ekim 2025
29 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

