Muş’ta tarihi eser operasyonu: 25 parça ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

12 ADET SİKKE İLE 13 ADET ÇEŞİTLİ OBJE

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce yapılan risk analizi ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüpheli bir adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ile 13 adet çeşitli obje olmak üzere toplam 25 parça ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır