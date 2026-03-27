Muş’ta tarihi eser operasyonu: 25 parça ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 parça ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

12 ADET SİKKE İLE 13 ADET ÇEŞİTLİ OBJE

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce yapılan risk analizi ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüpheli bir adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ile 13 adet çeşitli obje olmak üzere toplam 25 parça ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump "Az kalmıştı" dedi! ABD'den tam tersi açıklama: "Tehdit oluşturuyor"Trump "Az kalmıştı" dedi! ABD'den tam tersi açıklama: "Tehdit oluşturuyor"
Yeni Anayasa Mahkemesi üyesinden duygulandıran paylaşımYeni Anayasa Mahkemesi üyesinden duygulandıran paylaşım

Muş tarihi eser kaçakçılığı
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

