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Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, Bağlar Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca (21), A.Ş. (15) ve Deniz Uygur (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasına yardımcı oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı 2

Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı 3

Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı 4

Muş’ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı 5

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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