Muş’ta yoğun kar! 145 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 145 köy yolu ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte bazı köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. İş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan İstanbul’dan Bostankent bölgesine cenaze taşıyan araç da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Köy yolunun kapanması üzerine harekete geçen il özel idaresi ekipleri yolu açarak cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İl özel idaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



