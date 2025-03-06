HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Muş’ta zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

Muş’ta zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 18:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Varto ilçesinde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi, ekiplerin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Muş’ta zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

Varto ilçesine bağlı Köprücük köyünde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren Nurhayat ve Tarkan Aslan, sağlık ve il özel idaresi ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı. Baygınlık geçiren 71 yaşındaki Nurhayat Aslan ve 38 yaşındaki Tarkan Aslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca sağlık ekipleri ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri harekete geçerek yolu açmak için çalışmalara başladı.

AW406633_02

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlileri köye ulaşarak hastalara ilk müdahaleyi yaptı. Gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonunun ardından Nurhayat ve Tarkan Aslan, ambulansla Varto Devlet Hastanesine sevk edildi.

AW406633_03

(İHA)

4 çocuk yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu!4 çocuk yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu!
Yer: Sivas! Egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 4 yılan ve 1 tarantulaya el konulduYer: Sivas! Egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 4 yılan ve 1 tarantulaya el konuldu
Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

La Nina'nın ömrü belli oldu

La Nina'nın ömrü belli oldu

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Çocuklara hayvan ilacı vermişti! İşte FETÖ'cü doktorun cezası...

Çocuklara hayvan ilacı vermişti! İşte FETÖ'cü doktorun cezası...

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.