Muş'un Varto ilçesi Çayıryolu köyünde şebeke krizi: "Alo demek için tepeye çıkıyoruz"

Ekol TV Muş Muhabiri Nejdet Armağan'ın haberine göre, Muş'un Varto ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Çayıryolu köyünde GSM şebekelerinin çekmemesi köy halkını zor durumda bırakıyor. Telefonları çekmeyen köylüler, haberleşmek için her gün yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki bir tepeye tırmanmak zorunda kalıyor. Yürüyüş veya temiz hava için değil, sinyal bulmak için her gün bu tepeye çıkmak zorunda kalan köy sakinleri, birine mesaj göndermenin ya da birini aramanın imkânsız olduğunu belirtiyor.

KÖYLÜLER YETKİLİLERE SESLENDİ

Telefonları olmasına rağmen sinyal alamayan köylüler, çareyi tepelerde aradıklarını söylüyor. Halk, bu durumun artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istiyor. Köylülerden biri, "Köy içerisinden telefonumuz çekmiyor. İstiyoruz ki bizim köyümüz içerisinden telefon çeksin" diyerek yetkililere seslendi.

(Kaynak: ekoltv.com.tr)