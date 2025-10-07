HABER

Muş Valiliğinden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Muş Valiliği, kent genelinde yarın kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle saat 18.00’e kadar etkili olacak fırtına sırasında dışarıda bulunacak vatandaşların ani rüzgâra karşı önlem alması istenirken, araç sahiplerine sürüş sırasında dikkatli olmaları, hafif ve uçucu nesneleri güvenli bir şekilde sabitlemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, güney yönlerden esecek rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla yer yer 80 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

18:00 SONRASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Rüzgârlı hava nedeniyle kentte sıcaklıkların 13 ila 27 derece arasında olması bekleniyor. Özellikle saat 18.00’e kadar etkili olacak fırtına sırasında dışarıda bulunacak vatandaşların ani rüzgâra karşı önlem alması istenirken, araç sahiplerine sürüş sırasında dikkatli olmaları, hafif ve uçucu nesneleri güvenli bir şekilde sabitlemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

(İHA)

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

