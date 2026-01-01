HABER

Musabeyli beyaza büründü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Musabeyli beyaza büründü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan cadde ve sokaklar güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Musabeyli beyaza büründü 1

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Esnaf, zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını ulaştırmak için mesai yaptı. Ekmek ve temel gıda ürünlerinin marketlere ulaştırılması için çalışanlar zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürdü. Kar manzaraları ise görsel şölen oluşturdu.

Musabeyli beyaza büründü 2

Kaynak: İHA

Kilis
