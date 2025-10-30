HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MUSKİ, Yeniköy’de altyapı çalışmalarına devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından 6 Temmuz 2025 tarihinde Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi’nde başlayan yeni kanalizasyon hat yapımı ve içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmaları Yeniköy’de devam ediyor.

MUSKİ, Yeniköy’de altyapı çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önemle üzerinde durduğu, altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin kalıcı olarak iyileştirilmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bu kapsamda Menteşe Yeniköy Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemeye ve yeni kanalizasyon hat yapım projesine hız kesmeden devam ediyor.

ÇALIŞMALARIN 7 BİN METRESİ TAMAMLANDI

MUSKİ yetkilileri, çoğu bölgenin kanalizasyon hattına sahip olmayıp yeni hatların yapıldığını ve içme suyu şebeke hatlarında da yenileme işlemlerinin yapıldığını vurguladı. Yeniköy-Ortaköy-Emirbeyazıt Mahalleleri kanalizasyon ve içme suyu projesi kapsamındaki çalışmalar Yeniköy Mahallesi’nde devam ederken, proje ile yaklaşık 50 kilometre kanalizasyon hattı, 48 kilometre içme suyu hattı, 7 bin 500 metre atık su terfi hattı ile 2 adet atık su terfi merkezi yapılıyor. Şu ana kadar proje kapsamında 5 bin metre su hattı ve 2 bin metre içme suyu hattı çalışmaları tamamlanmış durumda.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek’te mezarlıkta bebek cesedi bulunduSiverek’te mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Lastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralıLastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.