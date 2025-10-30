MUSKİ, Yeniköy’de altyapı çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önemle üzerinde durduğu, altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin kalıcı olarak iyileştirilmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bu kapsamda Menteşe Yeniköy Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yenilemeye ve yeni kanalizasyon hat yapım projesine hız kesmeden devam ediyor.

ÇALIŞMALARIN 7 BİN METRESİ TAMAMLANDI

MUSKİ yetkilileri, çoğu bölgenin kanalizasyon hattına sahip olmayıp yeni hatların yapıldığını ve içme suyu şebeke hatlarında da yenileme işlemlerinin yapıldığını vurguladı. Yeniköy-Ortaköy-Emirbeyazıt Mahalleleri kanalizasyon ve içme suyu projesi kapsamındaki çalışmalar Yeniköy Mahallesi’nde devam ederken, proje ile yaklaşık 50 kilometre kanalizasyon hattı, 48 kilometre içme suyu hattı, 7 bin 500 metre atık su terfi hattı ile 2 adet atık su terfi merkezi yapılıyor. Şu ana kadar proje kapsamında 5 bin metre su hattı ve 2 bin metre içme suyu hattı çalışmaları tamamlanmış durumda.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır