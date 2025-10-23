Muş’ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulanık Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Muş İlamat ve İnfaz Bürosu ile İstanbul Asliye Ceza Masası kararları doğrultusunda "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 ayrı dosyadan arandığı ve toplamda 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.G., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır