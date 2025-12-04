HABER

Muş’ta görev dönüşü kaza: VEDAŞ personeli hayatını kaybetti

Muş’un Derecik köyü kırsalında arızadan dönen VEDAŞ personeli, aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, olay, Derecik köyü mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Derecik köyü mevkiinde yaşandı. Görev dönüşü seyir halindeki VEDAŞ personeli Naci Özmen’in kullandığı araç, virajı alamayarak uçuruma düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özmen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş’ta görev dönüşü kaza: VEDAŞ personeli hayatını kaybetti 2


Kaynak: İHA

Muş
