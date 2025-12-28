HABER

Muş’ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi’nde kayak keyfi

Muş’ta kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen 3 arkadaş, kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi’nde kayak yaptı.

Muş’ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi’nde kayak keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, Muş’ta günlük yaşamı zorlaştırırken ilginç görüntülere de sahne oldu. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasıyla birlikte üç arkadaş, alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Kayak takımı ekipmanlarını giyen üç arkadaş, Muş’un en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde kaldırım üzerinde kayak yaptı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi gördü.
Kışın sert geçtiği Muş’ta ortaya çıkan bu renkli görüntüler, zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların karı eğlenceye dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

