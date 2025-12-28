Muş’ta kar yağışı: 333 köy yolu kapandı

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu kent genelinde 333 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 70 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı bulunan diğer köy yollarında da yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.

Kaynak: İHA