Muş’ta stabilize yol çalışmaları sürüyor

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Arpayazı ve Ortakent köylerinde yol altyapısı güçlendiriliyor. Ekipler, yolların daha sağlam ve konforlu hale getirilmesi için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kırsal bölgelerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Köylerimizin ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığımız stabilize yol çalışmaları il genelinde aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapıyor" dedi.

(İHA)