Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin en net görüntüsü: Koşup kürsüyü devirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İŞ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ, BOZBEY'E SALDIRMAK İSTEDİ

Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada, iş başvurusu reddedilen eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi.

KORUMA POLİSLERİ VE ZABITALAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anının en net görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganın, Bozbey konuştuğu sırada üzerine koştuğu ve kürsüyü devirdiği görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunan ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır