Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Usulsüzlük’ ve ‘Rüşvet’ suçlamasıyla gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı. Firari 2 iş insanının da arandığı bildirildi. Ek gözaltı süresi alınan 57 şüpheli, ifade alma işlemlerinin tamamlanmasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

BOZBEY TUTUKLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

15 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri, 1 vakıf adresi, 36 araç, 213 gayrimenkul tespit edildi. Şüphelilerin kullanımında olan araçlarda da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkette ise MASAK tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin ardından TMSF tarafından bu şirketlere kayyım atandı.

Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) ise tasarruf, Vakıflar Bölge Müdürlüğünde olduğu için kayyım atanamadığı öğrenildi.

MUSTAFA BOZBEY'E TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı. Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 57 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeden önce Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüsle Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'na getirildi.

PARTİLİLER, ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Sabah saatlerinden itibaren Bursa Adliyesi önünde toplanan CHP Bursa İl Teşkilatı üyeleri ile partililer de gelen otobüsleri sloganlarla karşıladı. 57 şüpheli, otoparktan binaya alınırken; adliye binası önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: DHA