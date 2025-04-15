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Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ettiği yer alıyordu. Opet'te çalışan kişi işten kovuldu. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!
Cansu Akalp

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video gündem olmuştu.Videoda, görüntülü olarak yapılan bir sohbette Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ediliyordu.

Benzin istasyonunda çalıştığı görülen bir kişinin Atatürk’e ağza alınmayacak laflar etmesi sosyal medyada da tepki çekmişti. Şirket küfür eden şahsın işten çıkarıldığını açıkladı.

OPET'TEN ÇIKARTILDI!

Görüntülerdeki kişinin benzin istasyonu bayileri olan Opet’te çalıştığı tespit edilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, Atatürk’ü her zaman minnetle andıkları paylaşıldı ve söz konusu şahsın iş akdinin feshedildiği duyuruldu.

İşte Opet'in açıklaması;

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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