Mustafa Sarıgül'ün hedefinde Elon Musk var! "Bunun hesabını sana soracağız"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

KARARA BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Kararın ardından art arda tepki paylaşımları geldi. CHP'li isimler ve bazı X kullanıcıları profil resimlerini Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ile değiştirdi.

MUSTAFA SARIGÜL, ELON MUSK'I HEDEF ALDI

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de erişim engeli kararının ardından X'in sahibi Elon Musk'ı hedef aldı.

"BUNUN HESABINI SANA SORACAĞIZ"

Sarıgül çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:



"Elinde bir oyuncak var diye Twitter'da istediğini asıyorsun istediğini kesiyorsun istediğini açıyorsun istediğini kapatıyorsun. Bunun hesabını sana dünya piyasalarında en ağır bir şekilde soracağız, unutma. El mi yaman bey mi yaman Musk, göreceksin"