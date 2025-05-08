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Mustafa Sarıgül'ün hedefinde Elon Musk var! "Bunun hesabını sana soracağız"

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Melih Kadir Yılmaz

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından birçok tepki paylaşımı yapıldı. CHP'li isimler ve bazı kullanıcılar profil resimlerini Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirirken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Elon Musk'ı hedef aldı. Sarıgül yaptığı paylaşımda, "Bunun hesabını sana soracağız" dedi.

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

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KARARA BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Kararın ardından art arda tepki paylaşımları geldi. CHP'li isimler ve bazı X kullanıcıları profil resimlerini Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ile değiştirdi.

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MUSTAFA SARIGÜL, ELON MUSK'I HEDEF ALDI

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de erişim engeli kararının ardından X'in sahibi Elon Musk'ı hedef aldı.

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"BUNUN HESABINI SANA SORACAĞIZ"

Sarıgül çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:

"Elinde bir oyuncak var diye Twitter'da istediğini asıyorsun istediğini kesiyorsun istediğini açıyorsun istediğini kapatıyorsun. Bunun hesabını sana dünya piyasalarında en ağır bir şekilde soracağız, unutma. El mi yaman bey mi yaman Musk, göreceksin"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Elon Musk Mustafa Sarıgül Twitter
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