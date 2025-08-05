HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Mustafa Şentop'tan sert tepki: 'Gazeteci diye ortada dolaşıyorlar'

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop T24'ün kendi hakkında yaptığı bir habere sert tepki göstererek, "Yalancılığın, sahtekarlığın zirvesi" ifadelerini kullandı. Şentop hakkında yapılan paylaşımın daha sonra silindiği belirlendi.

Mustafa Şentop'tan sert tepki: 'Gazeteci diye ortada dolaşıyorlar'
Ufuk Dağ

Son günlerin gündem konusu sahte diplomalar... Tartışmalar devam ederken T24, TBMM eşki Başkanı Mustafa Şentop hakkında bir paylaşım yaptı. Şentop sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

Mustafa Şentop tan sert tepki: Gazeteci diye ortada dolaşıyorlar 1

"Yalancılığın, sahtekarlığın zirvesi..." ifadesini kullanan Şentop paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;

Eski büyükelçinin tweetini haber yapıyor; bizim adımız yok, kesmiyor; adımızı ekliyor...
Bahsedilen 2008-2010 yıllarında, aktif siyasette değiliz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçentiz; sıfır araştırma.
Adımızı irtibatlandırma için kırk takla atıyor.
Maalesef, gazeteci diye ortalıkta dolaşıyorlar...
Yakışan tabir: Ücretli operasyon aparatları... "İddia edilen" diyelim...

Mustafa Şentop tan sert tepki: Gazeteci diye ortada dolaşıyorlar 2

Şentop'un tepkisinin ardından T24 söz konusu paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kule vinçte intihara kalkışan şahsı, eşi ve yeğeni ikna ettiKule vinçte intihara kalkışan şahsı, eşi ve yeğeni ikna etti
Konya’da kavga kanlı bitti: 3 yaralıKonya’da kavga kanlı bitti: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop
En Çok Okunan Haberler
Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü!

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.