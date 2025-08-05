Mustafa Şentop'tan sert tepki: 'Gazeteci diye ortada dolaşıyorlar'

Son günlerin gündem konusu sahte diplomalar... Tartışmalar devam ederken T24, TBMM eşki Başkanı Mustafa Şentop hakkında bir paylaşım yaptı. Şentop sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

"Yalancılığın, sahtekarlığın zirvesi..." ifadesini kullanan Şentop paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;

Eski büyükelçinin tweetini haber yapıyor; bizim adımız yok, kesmiyor; adımızı ekliyor...

Bahsedilen 2008-2010 yıllarında, aktif siyasette değiliz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçentiz; sıfır araştırma.

Adımızı irtibatlandırma için kırk takla atıyor.

Maalesef, gazeteci diye ortalıkta dolaşıyorlar...

Yakışan tabir: Ücretli operasyon aparatları... "İddia edilen" diyelim...

Şentop'un tepkisinin ardından T24 söz konusu paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.