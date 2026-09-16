Mutfakta alev alan aspiratör paniğe neden oldu

Yangın, saat 14.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede mutfağı ve evi duman kapladı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aspiratöre müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası aspiratör yerinden sökerek bina dışına çıkardı. Polis ekipleri de dairede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır