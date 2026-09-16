HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mutfakta alev alan aspiratör paniğe neden oldu

Bolu’da bir evin mutfağında alev alan aspiratör, itfaiye ekiplerince söndürülerek bina dışına çıkarıldı.

Mutfakta alev alan aspiratör paniğe neden oldu

Yangın, saat 14.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede mutfağı ve evi duman kapladı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aspiratöre müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası aspiratör yerinden sökerek bina dışına çıkardı. Polis ekipleri de dairede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıSiverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinlediKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinledi

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.