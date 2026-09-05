Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 8 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.



MUTFAKTAN UYUŞTURUCU, FIRIN DOLABINDAN 65 BİN TL ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mutfakta 30 fişek halinde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, fırın dolabına ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin TL ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

8 şüpheliden 5’i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.R. adli kontrol şartıyla salıverilirken, S.D. ve E.Ç. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır