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Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mutfakta 30 fişek halinde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, fırın dolabında ise 65 bin TL ele geçirildi.

Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 8 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı 1

MUTFAKTAN UYUŞTURUCU, FIRIN DOLABINDAN 65 BİN TL ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mutfakta 30 fişek halinde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, fırın dolabına ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin TL ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı 2

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

8 şüpheliden 5’i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.R. adli kontrol şartıyla salıverilirken, S.D. ve E.Ç. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
Mutfaktan uyuşturucu, fırın dolabından 65 bin TL çıktı; 2 şüpheli tutuklandı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu
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