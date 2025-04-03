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  4. Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 3 bini aştı

Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 3 bini aştı

03.04.2025 09:23
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Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 3 bin 3'e yükseldi.

Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 3 bini aştı

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 3’e, yaralananların sayısı ise 4 bin 639’a yükseldi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollar, köprüler, binalar hasar gördü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ülke genelinde yardım ve yeniden inşa çalışmalarını hızlandırma, barış ve istikrarı korumak amacıyla 2-22 Nisan 2025 tarihi arasında geçici ateşkes ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Myanmar
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