MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı!

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti'den yapılan açıklamada, 'Çayır'ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin seyrinin yakından takip edildiği' aktarıldı.
MYP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır."