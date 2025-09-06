HABER

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı!

Mili Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır'ın, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. MYP'nin sosyal medya hesabından "Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir" açıklamasında bulunuldu.

Devrim Karadağ

"GENEL BAŞKANIMIZIN DURUMU KONTROL ALTINA ALINMIŞ OLUP..."

MYP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır."

