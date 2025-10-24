Nabız nedir, nasıl ölçülür?

Sağlıklı beslenme, hareketli bir yaşam biçimini alışkanlık haline getirmek gibi sağlığı destekleyici durumlara ek olarak doktorlar düzenli sağlık kontrollerinin de ihmal edilmemesini önermektedir. İnsan vücudundaki en önemli organlardan biri kalptir. Kalple ilgili hastalıkların erken tanısı için de kalp ve çevresinde görülen çeşitli rahatsızlıklar ve belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora muayene olunması önemlidir.

Nabız nedir?

Kalp kasıldığı zaman ya da vuruşları sırasında arteri genişleterek geri çeken bir basınç dalgası bulunmaktadır. Bu basınç dalgası kalp atışı hızı adı ile de bilinen nabızdır ve nabız kalbin bir dakika içindeki atış sayısı olarak tanımlanır. Kişide nabız olup olmadığının kontrol edilmesi için bilekteki radiar arter ya da boyun bölgesindeki karotid arter kullanılır.

Kişilerin kalp atış hızı genel olarak bir dakika içinde 50 ile 100 atış arasında olmalıdır. Normal kabul edilen bu sayılar dinlenme esnasında değişkenlik gösterebilir. Dinlenen bir kişinin kalp atış hızı bir dakika içinde 60 ile 100 atış arasında olur. Eğer kişi dinlenirken nabız ölçümü yapıldığında atım bir dakikada 100 atıştan fazla ise yüksek nabız söz konusu demektir.

Nabız ölçümü nasıl yapılır?

Nabız ölçümü yapılırken işaret parmağı ile orta parmağın uçları kullanılır. Parmak uçları ile ön kol bileğe ya da boyunda yer alan atar damar üzerine dokunularak ölçüm yapılabilir. Kalbin ritim atımı hissedildiği zaman bir dakika içindeki ritmi değerlendirilir ve atımlar sayılır.

Atımların hesaplanabilmesi için kronometreden yararlanılabilir ve kalbin kaç kez attığı sayılabilir. Kişi herhangi bir efor sarf etmediyse ve nabzını yükseltecek bir eylemde bulunmadıysa normal atım sayısı 1 dakika içinde 60 atım ve 100 atım arasında olmalıdır. Bu seviyelerin çok altında ya da çok üstünde nabız atımı sonucu elde edilirse kişi vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna ya da bir doktora götürülmelidir.