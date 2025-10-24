HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Nabız nedir, nasıl ölçülür?

İnsan vücudunda tüm organların çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Kalp de birçok işlevi ile yaşam süreçleri destekler ve kalbin gördüğü herhangi bir hasar kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasını engeller.

Nabız nedir, nasıl ölçülür?
Ferhan Petek

Sağlıklı beslenme, hareketli bir yaşam biçimini alışkanlık haline getirmek gibi sağlığı destekleyici durumlara ek olarak doktorlar düzenli sağlık kontrollerinin de ihmal edilmemesini önermektedir. İnsan vücudundaki en önemli organlardan biri kalptir. Kalple ilgili hastalıkların erken tanısı için de kalp ve çevresinde görülen çeşitli rahatsızlıklar ve belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora muayene olunması önemlidir.

Nabız nedir?

Kalp kasıldığı zaman ya da vuruşları sırasında arteri genişleterek geri çeken bir basınç dalgası bulunmaktadır. Bu basınç dalgası kalp atışı hızı adı ile de bilinen nabızdır ve nabız kalbin bir dakika içindeki atış sayısı olarak tanımlanır. Kişide nabız olup olmadığının kontrol edilmesi için bilekteki radiar arter ya da boyun bölgesindeki karotid arter kullanılır.

Kişilerin kalp atış hızı genel olarak bir dakika içinde 50 ile 100 atış arasında olmalıdır. Normal kabul edilen bu sayılar dinlenme esnasında değişkenlik gösterebilir. Dinlenen bir kişinin kalp atış hızı bir dakika içinde 60 ile 100 atış arasında olur. Eğer kişi dinlenirken nabız ölçümü yapıldığında atım bir dakikada 100 atıştan fazla ise yüksek nabız söz konusu demektir.

Nabız ölçümü nasıl yapılır?

Nabız ölçümü yapılırken işaret parmağı ile orta parmağın uçları kullanılır. Parmak uçları ile ön kol bileğe ya da boyunda yer alan atar damar üzerine dokunularak ölçüm yapılabilir. Kalbin ritim atımı hissedildiği zaman bir dakika içindeki ritmi değerlendirilir ve atımlar sayılır.

Atımların hesaplanabilmesi için kronometreden yararlanılabilir ve kalbin kaç kez attığı sayılabilir. Kişi herhangi bir efor sarf etmediyse ve nabzını yükseltecek bir eylemde bulunmadıysa normal atım sayısı 1 dakika içinde 60 atım ve 100 atım arasında olmalıdır. Bu seviyelerin çok altında ya da çok üstünde nabız atımı sonucu elde edilirse kişi vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna ya da bir doktora götürülmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayyum ihtimaline yanıtlar farklı farklı!Kayyum ihtimaline yanıtlar farklı farklı!
Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.