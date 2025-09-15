HABER

Naci Görür 3.8 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti: 'Kısmen değişebilir'

Adıyaman'da bu sabah 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, o hattı işaret ederek stres alanının kısmen değişmiş olabileceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.39'da meydana gelen depremin 11.12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Adıyaman, Türkiye'nin deprem tehdidi yüksek şehirleri arasında yer alıyor.

Adıyaman'ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı geliyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." demişti.

"STRES ALANINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Görür, bu sabah meydana gelen depremin ardından bir yorumda daha bulundu.

Çelikhan'da meydana gelen depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti.

Görür, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.

