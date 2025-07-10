Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Ege geriliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi.

"EGE GERİLİYOR"

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."