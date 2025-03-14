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  4. Nadir görülüyor: Yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı!

Nadir görülüyor: Yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 08:37
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Türkiye'de nadir görülen nesli tükenme tehlikesinde olduğu bilinen bir kara leylek, Adana'da yaralı olarak bulunarak tedavi altına alındı.

Nadir görülüyor: Yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı!

Havaların ısınması ile birlikte leyleklerin göçüde başladı. Adana'nın Feke ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan insanlardan uzak bölgelerde yaşayan bir kara leylek yaralı olarak bulundu. İlçeden kırsaldaki Akkaya Mahallesine aracıyla giden Yasin Akcan, önüne çıkan yaralı leyleği alarak Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'den yardım istedi. Özen'in yönlendirmesiyle leyleğe veteriner hekim Hilmi Ogün Akış ilk müdahalesini yaptı.

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Hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefline teslim edildi. Nadir görülen kara leyleğin bakım merkezinde gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
leylek
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