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Nadir hastalık: Milyonda bir görülen hastalığı Türkiye'de yendi!

Kazakistan’da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr’a akut lösemi tanısı konuldu. Tedavi için Türkiye’ye gelen genç hasta, İstanbul’da yapılan detaylı tetkiklerin ardından milyonda bir görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendi. Yoğun kemoterapi sürecinden geçen Iltyzyr, 7 yaşındaki kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

Nadir hastalık: Milyonda bir görülen hastalığı Türkiye'de yendi!

21 yaşındaki Azamat Iltyzyr’a Akut lösemi tanısı konuldu. Kazakistan’daki lösemi teşhisinin ardından Türkiye'de hastaneye başvuran Azamat, yoğun kemoterapi sürecinin ardından 7 yaşındaki kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

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"DALAK VE KARACİĞERİ OLDUKÇA BÜYÜKTÜ"

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar şu ifadeleri kullandı: “Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapieşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.”

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"1 MİLYONDA 1 GÖRÜLEN NADİR BİR LENFOMA TÜRÜ"

Iltyzyr ise hastalık sürecini ve iyileşme yolculuğunu şu sözlerle anlattı: “İlk olarak Almatı’da 39 - 40 derece ateşim bir hafta boyunca düşmedi. Sonra Astana’ya geçtim, orada hastaneye yattım ama ateşim yine düşmedi. Tanı konulduktan sonra Türkiye’ye geldim. Buraya geldiğimde üç-dört gün içinde ateşim düştü. 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. O zaman 7 yaşındaydı. Şimdi hiçbir şikâyetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lenfoma lösemi Kazakistan
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