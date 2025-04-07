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Nagehan Alçı'dan İmamoğlu'na kitap eleştirisi... İnanamayıp sert çıktı: 'Atma, uydurma'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yaptığı açıklamalarda, okuduğu kitaplarla ilgili yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İmamoğlu, özellikle adalet temalarına değinerek, "Nutuk", "Kur'an-ı Kerim", "Nazım Hikmet" şiirleri ve "Hacı Bektaş Veli" gibi farklı kaynakları okuduğunu belirtti. Ancak, gazeteci Nagehan Alçı, İmamoğlu'nun bu açıklamalarını eleştirerek, samimiyet eksikliği ve tutarsızlık iddialarında bulundu. Alçı, "Atma uydurma" şeklinde yorum yaptı.

Nagehan Alçı'dan İmamoğlu'na kitap eleştirisi... İnanamayıp sert çıktı: 'Atma, uydurma'
Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde söyledikleri gündem olmuştu.

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"KURAN-I KERİM’DE DE ADALETLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ NOT ALIYORUM"

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel başkanı yeniden belirlenmişti. Kurultay öncesi Özgür Özel'e desteğini açıklayan İmamoğlu, “İnanıyorum ki Özgür Özel kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir liste yapacak, kurultaydan sonra da yeni bir başlangıç gerçekleşecek. Bizim İBB olarak bastırdığımız resimli belgeli Nutuk vardı. En çok onu okuyorum. Sivas kısmına geldim, Ankara’ya doğru ilerliyorum. Kuran-ı Kerim’de de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum” dedi.

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"HAK", "HUKUK" VE "ADALET" TEMALARI

İmamoğlu'nun okuduğunu söylediği kitap tercihleri çok konuşulmuştu. "Hak", "Hukuk" ve "Adalet" temalarına dayalı göndermeler yapan İmamoğlu'nun söylemlerine, Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

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NAGEHAN ALÇI: 'ATMA UYDURMA'

KRT'de katıldığı bir programda söz alan Alçı, "Bakın samimiyet çok önemlidir. Siz projeymiş gibi onu da alayım. Ben manavdan elmayı da alayım. Ne kadar çok alırsam o kadar kazançlı çıkarım. Hem 'Nutuk'u hem Kur'an-ı Kerim'i, hem Hacı Bektaş'ı okuyorum, hem Nazım Hikmet'i okuyorum' derseniz der ki kardeşim 'atma uydurma'. Olmaz toplumun her kesiminin oyuna talip olmak için daha fazla samimi olmak lazım. Kuvvetli bir hatip iyi bir siyasetçi ama ben çok okuyan bir isim olduğu kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı Özgür Özel istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu operasyonu
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