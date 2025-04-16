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Namaza gelmedi cemaat durumu bildirdi... İmam lojmanda ölü bulundu

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Yenicami İmamı İdris Birinci (50), kaldığı lojmanında ölü bulundu. Yenicami Mahallesi'ndeki camide görevli imam İdris Birinci dün akşam namaza gelmeyince cemaat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Namaza gelmedi cemaat durumu bildirdi... İmam lojmanda ölü bulundu
Çiğdem Sevinç

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Yenicami İmamı İdris Birinci (50), kaldığı lojmanında ölü bulundu.

Yenicami Mahallesi'ndeki camide görevli imam İdris Birinci dün akşam namaza gelmeyince cemaat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Birinci'nin yaşadığı lojmana jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Lojmana giren ekipler, Birinci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan, evli ve 3 çocuk babası Birinci'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Birinci'nin cenazesi yarın Dernekpazarı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İmam lojman
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