Nar hangi mevsimde yetişir? Nar yetiştiriciliği nasıl yapılır ve sonbahar meyvesi midir?

Bilimsel ismi Punica granatum olarak bilinen nar meyvesi içerisinde bulunan vitamin ve minerallerden kaynaklı oldukça faydalı bir meyvedir. Gerek yemeklere lezzet vermesi amaçlı katılarak gerekse suyu sıkılarak tüketilebilen bu meyve aynı zamanda tatlı yapımlarında da çok sık karşımıza çıkmaktadır. Nar meyvesi yaygın olarak Hindistan ülkesinde imal edilmektedir. Türkiye’de ise daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilmektedir.

Nar hangi mevsimde yetişir?

Nar meyvesi birçok kişinin sofralarından eksik etmediği meyve çeşitlerinden biridir. Bilmecelere dahi konu olan bu meyve kesildiğinde içinden çok sayıda tanecik çıkmaktadır. Bu tanecikler sulu bir yapıya sahip olduğundan kolayca yenebilmektedir. Tatlıların içinde ya da süsleme amacıyla da yaygın olarak kullanılan bu meyve, tek başına da yenebilen meyve türleri arasındadır.

Bu meyve sıcağı seven bir meyve türü olduğundan daha çok sıcak ya da ılıman iklime sahip bölgelerde yetiştirilir. Çiçekleri geç açma özelliğine sahip olan nar meyvesini sıklıkla eylül, ekim gibi sonbahar mevsiminde karşımıza çıkmaktadır.

Narın çeşitli zamanlarda hasadının gerçekleştiği, kimisinin tatlı kimisinin ise ekşi olduğu türleri mevcuttur. Kara nar başta olmak üzere; kuytucak narı, hicaz narı, İzmir narı, çekirdeksiz nar, Silifke aşısı, kadı narı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Nar meyvesi sıcağı seven bir meyve olmasına karşın -10 derece soğuya dayanabilme özelliğine sahiptir.

Nar yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kış zamanı hava durumunun yağmurlu veya ılık olması, yaz zamanında ise hava durumunun kurak ve sıcak olması, nar yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Nar meyvesinin çiçeklerinin açması ortalama 50 ile 70 günü bulurken meyve haline gelmesi ise 120 ile 160 günü bulabilmektedir. Bu meyvenin olgunlaşma süreci narın türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Nar meyvesi yetiştirirken toprak seçimi farklı olabilmektedir. Killi, kumlu, çakıllı gibi pek çok farklı toprak türünde bu meyvenin ekimi kolayca yapılabilmektedir. Tropik bir iklim meyvesi olarak da ifade edilen narın yetiştirilme aşamaları ise şu şekildedir:

Nar ekilecek alanın temiz olması ve ekim işlemine geçilmeden evvel sonbahar döneminde derin sürüm yapılması son derece önemlidir.

Nar fidanlarını dikerken güneş alan bir noktaya dikilmesine önem verilmelidir.

Nar meyvesinin verimli bir şekil büyüyebilmesi için tercih edilen toprak türünün ph değerinin 8 ile 8,5 arasında olması gerekir.

Nar yetiştiriciliğinde kullanılan toprağın her daim nemli kalması gerektiğinden sulamanın düzenli yapılmasına dikkat edilmelidir.

Nar ağacı çok sayıda gövdeye sahip olduğundan gövde sayısının azaltılması için budamaya ihtiyaç duyulabilir. Budama işlemine gerek duyulduğunda bu işlemin ilk 3 yıl içerisinde yapılması önemlidir.

Gübreleme işleminde ise yaygın olarak iyi yanmış çiftlik gübresi tavsiye edilmektedir.

Meyveler olgunlaşmaya başladığında ise hasat aşamasına geçilir. Genellikle ılıman iklime hâkim yerlerde ağustos ayında hasat işlemine başlanır, Kasım ayında ise bu işlem bitirilir.

Nar sonbahar meyvesi midir?

Nar meyvesi tatlılar başta olmak üzere çeşitli yemeklere ve salata türlerine katılabilen meyve çeşitlerinden biridir. Pek çok kişi narı yılbaşı gecesinde kapının önünde kırarak, şans ve bereket getirdiğine inanır. Yüzlerce taneciğe sahip olan nar meyvesi genellikle ekşi bir lezzete sahiptir ancak, damakta mayhoş bir tat bırakmaktadır.

Nar meyvesi sonbahar döneminde pazar tezgâhlarında görülmeye başlayan meyve çeşitleri arasındadır. Ayrıca bu meyve kalp, şeker, kansızlık, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir niteliğe sahiptir.