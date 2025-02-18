HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Amca Salim Güran ve 30 şüpheli hakkında takipsizlik kararı

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Amca Salim Güran ve 30 şüpheli hakkında takipsizlik kararı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.02.2025 23:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Amca Salim Güran ve 30 şüpheli hakkında takipsizlik kararı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amca Salim Güran hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

narin-guran-cinayeti-onem-615

Kararda, Salim Güran ile ilgili şunlar ifade edildi:
"Otomobilinde Narin Güran'a ait DNA örneği bulunması sebebiyle ilk aşamada gözaltına alındığı, o tarihte henüz Narin'in cansız bedeninin bulunmamış olması nedeniyle kaçırılmış olma ihtimaline binaen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden tutuklanmasına karar verilmiş ise de eylemin ilerleyen aşamalarda 'kasten öldürme' olduğu ve 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

savciliga-getirildi-narin-guran

Başsavcılıkça, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden ve yargılandığı davada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in babası Arif Güran, şüpheliler Erhan, Fuat, Menduh, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk, İbrahim Halil, Uğur Can, Devran ve Hediye Güran ile eski imam R.K. hakkında "kasten öldürme"; şüpheli Mehmet Şevket Kaya hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"; şüpheliler Hüseyin, Leyla, Melek, Osman, Rezan ve Rojin Güran, A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Birsen ve Maşallah Güran ile Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya hakkında ise "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

1735458914_kurdistan24

Kararda, şüpheliler ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine dün sunulmuştu.
İddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti.

Evinin banyosunda korkunç cinayete kurban gitti! "Kanlar içinde bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı!Evinin banyosunda korkunç cinayete kurban gitti! "Kanlar içinde bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı!
Eskişehir'de korkunç olay! Yavru köpeklerin boynuna taş bağlayıp...Eskişehir'de korkunç olay! Yavru köpeklerin boynuna taş bağlayıp...
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40 bin TL olur mu? 10 gün sonra artabilir...

40 bin TL olur mu? 10 gün sonra artabilir...

Oyuncuya sette taciz şoku! Şikayetçi oldu, özel önlemler alındı...

Oyuncuya sette taciz şoku! Şikayetçi oldu, özel önlemler alındı...

Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valisi Gül'den olumsuz hava koşulları uyarısı! Tarih verdi: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

İstanbul Valisi Gül'den olumsuz hava koşulları uyarısı! Tarih verdi: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Skandal olay! Ambulans, içinde hastayla şoför değişimine gitti

Skandal olay! Ambulans, içinde hastayla şoför değişimine gitti

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.