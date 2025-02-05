Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası! Arif Güran'dan canlı yayında zehir zemberek sözler...

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü’nde meydana gelen Narin Güran cinayeti davasında önemli bir karar alındı. Davada Narin’in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Yüksel Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin’in cesedini saklayan Nevzat Güran ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık avukatları, bu cezalara itiraz etti.

“İLK VE TEK CEVABIMDIR”

Ayrıca, Diyarbakır Barosu, Narin’i savunmak için davaya müdahil olmuş ve Nevzat Güran’ın da müebbet hapis cezası alması için başvuruda bulunmuştu.

Dava süreci devam ederken, Güran ailesi ve avukatları sosyal medya ve medya üzerinden görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. Narin Güran’ın babası Arif Güran, katıldığı bir televizyon programında davanın avukatlarından biri olarak eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’i hedef aldı. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezası almasının sebebinin Nihat Eren olduğunu vurguladı. Nahit Eren, Güran’a “ilk ve tek cevabımdır” diyerek yanıt verdi.

"VİCDANINA SESLENEREK SORGULAMAK İSTİYORUM"

Eren, açıklamasında Arif Güran’ın kendisini açıkça hedef gösterdiğini belirterek, davada kendisini sadece vicdanına seslenerek sorgulamak istediğini ifade etti. Duruşmalardaki sorgu süreçlerine dair detaylar vererek, şeffaflık vurgusu yaptı.

TEHDİTLERE MARUZ KALMIŞ

Buna ek olarak, Eren, Narin cinayetinin bir dava dosyası olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, duruşmalar boyunca davanın takipçisi olma sorumluluklarını ifade etti. Tehditlere maruz kaldığını belirten Eren, müvekkilinin haklarını savunmak için her türlü riski göze alacaklarını da açıkladı.

Eren, tutuklu ve hükümlülerin, ailelerinin yaşadığı şehirlerdeki ceza infaz kurumlarından farklı illere nakledilmesini bir hak ihlali olarak nitelendirerek, bu tür uygulamalara karşı devam edeceklerini ifade etti.

NAHİT EREN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU: