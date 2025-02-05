HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası! Arif Güran'dan canlı yayında zehir zemberek sözler...

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası! Arif Güran'dan canlı yayında zehir zemberek sözler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 14:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’daki Narin Güran cinayeti davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayetin zanlıları olan Narin’in annesi, abisi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cesedi saklayan Nevzat Güran ise 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Davada avukatlar, verilen cezalarla ilgili itirazda bulunurken, eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’e yönelik sert açıklamalar gündeme geldi. Eren, tehditler aldığını belirtti.

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası! Arif Güran'dan canlı yayında zehir zemberek sözler...

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü’nde meydana gelen Narin Güran cinayeti davasında önemli bir karar alındı. Davada Narin’in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Yüksel Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin’in cesedini saklayan Nevzat Güran ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık avukatları, bu cezalara itiraz etti.

an

“İLK VE TEK CEVABIMDIR”

Ayrıca, Diyarbakır Barosu, Narin’i savunmak için davaya müdahil olmuş ve Nevzat Güran’ın da müebbet hapis cezası alması için başvuruda bulunmuştu.

Dava süreci devam ederken, Güran ailesi ve avukatları sosyal medya ve medya üzerinden görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. Narin Güran’ın babası Arif Güran, katıldığı bir televizyon programında davanın avukatlarından biri olarak eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’i hedef aldı. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezası almasının sebebinin Nihat Eren olduğunu vurguladı. Nahit Eren, Güran’a “ilk ve tek cevabımdır” diyerek yanıt verdi.

Ekran görüntüsü 2024-12-12 174508

"VİCDANINA SESLENEREK SORGULAMAK İSTİYORUM"

Eren, açıklamasında Arif Güran’ın kendisini açıkça hedef gösterdiğini belirterek, davada kendisini sadece vicdanına seslenerek sorgulamak istediğini ifade etti. Duruşmalardaki sorgu süreçlerine dair detaylar vererek, şeffaflık vurgusu yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 134918

TEHDİTLERE MARUZ KALMIŞ

Buna ek olarak, Eren, Narin cinayetinin bir dava dosyası olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, duruşmalar boyunca davanın takipçisi olma sorumluluklarını ifade etti. Tehditlere maruz kaldığını belirten Eren, müvekkilinin haklarını savunmak için her türlü riski göze alacaklarını da açıkladı.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 135044

Eren, tutuklu ve hükümlülerin, ailelerinin yaşadığı şehirlerdeki ceza infaz kurumlarından farklı illere nakledilmesini bir hak ihlali olarak nitelendirerek, bu tür uygulamalara karşı devam edeceklerini ifade etti.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 134935

NAHİT EREN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır dava baro Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

Narin Güran cinayeti davasında tehdit iddiası!

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! O çılgınlık fiyatı etkiledi

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi?

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

Trump'ın 'Gazze' çıkışına Türkiye'den ilk yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.