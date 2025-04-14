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Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık var... Bir ilk olacak

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde, ikinci dava bugün başlıyor. 15 sanık hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı. 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk 15 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık var... Bir ilk olacak
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ikinci dava bugün başlıyor. Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. 15 sanığın daha yargılanmasına başlanacak. 3'ü çocuk 15 sanık, suçluyu kayırma suçundan hakim karşısına çıkacak.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar verdi.

3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.

15 SANIK İÇİN "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN DAVA

NTV'de yer lan habere göre; Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açıldı.

Bu sanıklardan 3'ü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.

6 AYDAN 5'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına, Diyarbakır 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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