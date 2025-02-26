Narin Güran cinayetinde yenge Hediye Güran'dan çarpıcı açıklama! Canlı yayında ilacın sebebini anlattı...

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve günler sonra evine yakın derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soru işaretleri sürerken aile üyeleri anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliyenin ardından Hediye Güran, katıldığı Esra Ezmezi ile Yeni Baştan programına katıldı. Hediye Güran, canlı yayında yüzünü göstermeyecek açıklamalarda bulundu.

"OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE NARİN'İ GÖRDÜM"

Narin'in öldürülmeden bir gün önce gördüğünü belirten yenge Hediye Güran "Narin sevgi dolu bir çocuktu. Kime ne zararı olmuş olabilir anlamıyorum. Narin doğunca ona bir hafta ben baktım. Ailesi Narin doğunca çok sevindi. Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez. Enes bir şey yapsa bile benim tanıdığım Yüksel bunu saklamazdı. Bir anne için evladından daha değerli bir şey yoktur." dedi.

OLAY GÜNÜ NELER YAŞANDI

Narin'in öldürüldüğü güne dair neler yaşandığını anlatan yenge şu ifadeleri kullandı:

"Sabah uyandığımda Yüksel telefon açtı. 'Makinen boş mu?' dedi. Benden önce kız kardeşini aramış o dolu demiş. Makinesi bozuk değildi ama uzun süreli yıkamıyordu. 10 dakika kaldı, çamaşırları bıraktı ve gitti. Yıkandıktan sonra çamaşırları astım. Çamaşırları götürdüm. Eren'e leğeni verdim. Eren 'Annem uyuyor' dedi. Saat 2-3 gibiydi. Eve cadde yolundan gittim bir hareketlilik görmedim. Salim abinin bahçesinden suyu açtım. Balkonumu yıkamadım. Suyu kapatmaya gittim daha sonra. Saat 4 gibi Yüksel Güran ve çocuklarının sesini duydum. Yüksel 'Neden çamaşırları bana söylemedin. Ben gelir alırdım' dedi. Yüksel ile oturduk. Yüksel'in morali iyiydi Baran askere gideceği için heyecanlıydı. Enes'in davranışlarından da bir anormallik görmedim. Yüzünde bir iz yoktu. 6'ya kadar onlarda oturdum. Narin'in kursa gittiğini söylediler. 'Bu saate kadar kurs mu var?' dedim. Yüksel, 'Narin kurstan sonra Hüseyin amcanın çocuklarını görmeye gidecekti' dedi. Bizim oralarda bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Narin rahatlıkla bir yerlere giderdi." dedi.

DOĞUM KONTROL HAPI ALMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Neden doğum kontrol hapı aldığına dair de açıklamalarda bulunan yenge canlı yayında son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir özelimiz kalmadı. Eşim bana önceden alıyordu. Çocuk istemediğim için kullanıyordum."