Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanma tarihi belli oldu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü’nde meydana gelen Narin Güran cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Davada Narin’in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Yüksel Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Narin’in cesedini saklayan Nevzat Güran ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Narin Güran davasında 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 12 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanacak.
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