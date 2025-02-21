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  4. Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanma tarihi belli oldu

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanma tarihi belli oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 15:53
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanma tarihi belli oldu.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 6’sı tutuklu 12 sanığın 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanma tarihi belli oldu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü’nde meydana gelen Narin Güran cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı.

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Davada Narin’in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Yüksel Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Narin’in cesedini saklayan Nevzat Güran ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

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İKİNCİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Narin Güran davasında 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 12 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sanık dava iddianame Narin Güran Narin
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