Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakı'da işlenen Narin Güran cinayetine ilişki yeni gelişme yaşandı. Olaya ilişkin yapılan 'Şeytantepe' isimli belgesel hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NARİN GÜRAN OLAYINI ANLATAN 'ŞEYTANTEPE' BELGESELİNE SORUŞTURMA

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül 2024’te dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulunan Narin Güran için sanal medyada hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli için, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

BELGESEL ÇEKİMİYLE İLGİLİ FİNANSAL SÜREÇLER İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır