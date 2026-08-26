Lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Diyarbakır karayolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Y.İ. idaresindeki 34 CZE 76 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken tekerleği patladı.

PATLAYAN LASTİK FACİAYI GETİRİYORDU: 2 YARALI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Kazada sürücü Y.İ. ile Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır