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Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a silah sevkiyatı yapacağı belirlenen şüphelinin aracında 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı 1

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı 2

NEFES KESEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.T. (45) isimli şüphelinin kullandığı araçla Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı 3

İSTANBUL VE KOCAELİ'YE SİLAH SEVKİYATI YAPACAKTI

Bunun üzerine takibe alınan araç, devam eden çalışmalar neticesinde Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı 4

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Nefes kesen kovalamaca! İstanbul ve Kocaeli’ne silah sevkiyatı yapacaktı, Sakarya’da 100 tabancayla yakalandı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kocaeli silah kaçakçılık
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