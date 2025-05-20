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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğrafta anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran ve diğer çocukları yer aldı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.

GÜRAN AİLESİ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturma kapsamında başlatılan davada anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Güran ailesi müebbet, Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Oda TV'de yer alan habere göre; dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

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Ortaya çıkan fotoğrafta anne Yüksel Güran, oğlu Baran Güran ve diğer çocukları yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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