Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı duyurdu

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Davada anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış, Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederek yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtmişti. Eryılmaz "Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eryılmaz yaptığı son açıklama Enes Güran ve Yüksel Güran'ın bulundukları Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildiğini duyurdu.

Varan 1 : Enes Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Kapalı Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Devamı gelecek! — Av. Ali Eryılmaz (@alieryilmaz_av) February 1, 2025

Varan 2 : Yüksel Güran, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir yer cezaevine nakledildi. Cehennemde buluşursunuz artık! — Av. Ali Eryılmaz (@alieryilmaz_av) February 1, 2025