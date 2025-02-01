HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı duyurdu

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.02.2025 17:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası Salim Güran'ın farklı bir cezaevine alınması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıklamıştı. Eryılmaz yaptığı son açıklama Enes Güran ve Yüksel Güran'ın bulundukları Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildiğini duyurdu.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile ilgili yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı duyurdu

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Davada anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış, Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederek yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

5

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtmişti. Eryılmaz "Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

thumbs_b_c_113028b2b01f4053e990ba19a8adf2bd

HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eryılmaz yaptığı son açıklama Enes Güran ve Yüksel Güran'ın bulundukları Diyarbakır 1 Nolu Kapalı T Tipi Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildiğini duyurdu.

Narin Güran Davası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu değişikliği destekliyorum.
Cezaevi değişikliği sürece olumlu katkı sağlamaz
Davanın sonuçları merak ediyorum.
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.