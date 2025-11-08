HABER

Narin Güran'ın katili kim? Salim Güran aynı ismi verdi: "Kabak gibi ortada"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Türkiye hala "Katil kim? Narin'i kim öldürdü?" sorularına yanıt ararken; çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, "Bütün deliller ortada" diyerek katilin kim olduğunu açıkladı.

Devrim Karadağ

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde sanıklara ceza yağsa da 8 yaşındaki küçük kızı kimin öldürdüğü net olarak açıklanmadı. "Narin Güran'ı kim öldürdü? Katil kim?" soruları gündemden düşmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, bir kez daha aynı ismi işaret etti.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı.

Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

AİLE ÜYELERİNDEN CEZAEVİNDE ZİYARET

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken kardeşleri ve ailesi Erzurum Cezaevinde tutuklu olan Salim Güran'ın ziyaret etti.

SALİM GÜRAN KATİLİ İŞARET ETTİ

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

"DELİLLER KABAK GİBİ ORTADA"

Sosyal medyadan ailesini paylaştığı mesajda Nevzat'ı suçlayan amca Salim Güran, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" iddiasında bulundu.

