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Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.03.2025 16:56
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne, amca, ağabeyin de tutuklu olduğu olayda ağabey Baran, kardeşi Narin'in son isteğini açıkladı. Baran açıklamasında "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum" dedi.

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Diyarbakır'da küçük Narin Güran kaybolmuş ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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CEZALARI BELLİ OLDU

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

NARİN'İN SON İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Baran Instagram paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı. Baran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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