Narko Alan Uygulaması'nda 2 aranan şahıs yakalandı

Manisa'da polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen 'Narko Alan Uygulaması'nda binlerce kişi sorgulanırken, araçlar da denetlendi. Uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül Çarşamba günü 21.00-22.30 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Narko Alan Uygulaması'nda riskli mahalleler, okul önleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, park, bahçe ve metruk binalar kontrol edildi. Toplam 92 ekip ve 317 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 2 bin 650 şahsın sorgulandığı, yapılan sorgulamalarda bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahsın ise yakalandığı bildirildi. Denetimlerde 873 araç ve motosikletin kontrol edildiği, 62 araç sürücüsüne de toplam 508 bin 465 TL para cezası uygulanıp, 8 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

Uygulamada 131 umuma açık yer, 118 okul çevresi, 68 park bahçe ve 59 metruk binanın çevresinin kontrol edildiği ve 4,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucuyla ilgili olarak 1 şahsa TCK 191'den işlem yapıldığı öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

