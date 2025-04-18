'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi.
“YENİ GELİŞME-2”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2025
“Yakalanan Şüpheli Sayısı 635 Oldu”
NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635’e yükseldi. #TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R
(İHA)
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