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'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini açıkladı.

'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya paylaşım
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