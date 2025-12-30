HABER

NASA’dan Denizlili Hasan’a teşekkür: "Uzmanlığınız takdire değerdir"

Denizli’de yaşayan 28 yaşındaki Hasan İsmail Gülkaya, NASA’nın sistemlerini mercek altına aldı ve 4 ayrı ciddi güvenlik açığı yakaladı. Uzay devine bu güvenlik açıklarını raporlayan Gülkaya'ya, ABD’den imzalı bir teşekkür mektubu geldi.

Denizli'de siber güvenlik üzerine eğitim alan meslek lisesi mezunu Hasan İsmail Gülkaya (28), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sistemlerinde 4 ayrı ciddi güvenlik açığı tespit etti. NASA, bu güvenlik açıklarını raporlayıp, kendilerine göndererek önlem almalarını sağlayan Gülkaya'ya teşekkür mektubu gönderdi. İşte Hasan İsmail Gülkaya'nın Denizli'nin Pamukkale ilçesinden ABD'nin uzay dairesi NASA'ya uzanan hikayesi...

NASA'DAN 4 GÜVENLİK AÇIĞINI BULAN DENİZLİLİ HASAN'A TEŞEKKÜR MEKTUBU

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde yaşayan Hasan İsmail Gülkaya, Orhan Abalıoğlu Endüstri Meslek Lisesi Endüstriyel Otomasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra kendini yazılım alanında geliştirdi. Daha sonra Siber Güvenlik alanına merak sarıp, eğitimler aldı. Daha önce Netflix ve Tesla'nın güvenlik açıklarını bulan Gülkaya, iki firma tarafından parayla ödüllendirildi. Gülkaya iki ay önce de NASA'nın 4 ayrı güvenlik açığını tespit etti. Güvenlik açıklarından birinde üst düzey yöneticilerinin toplantı detaylarına ulaşan Gülkaya, diğer 3 güvenlik açığının NASA'yı maddi zarar uğratacak zafiyetler olduğunu belirledi. Bu 4 güvenlik açığını Gülkaya NASA'ya tek tek raporladı. Güvenlik açıklarını kapatan NASA daha sonra Gülkaya'ya teşekkür mektubu gönderdi.

'UZMANLIĞINIZ TAKDİRE DEĞERDİR'

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Mary W. Jackson NASA Merkezleri Kıdemli Ajans Bilgi Güvenliği Sorumlusu Tamiko Fletcher imzalı mektupta, şu ifadeler yer aldı: "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve NASA’nın Zafiyet Açıklama Politikası (VDP) adına, bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olarak gösterdiğiniz çabaları takdir etmek isteriz. Bildirdiğiniz güvenlik açığını tespit etmeniz ve NASA'nın VDP politika ve yönergelerini izleyerek bu durumu sorumlu bir şekilde bize bildirmeniz nedeniyle teşekkür ederiz. Güvenlik açıklarını tespit etme ve raporlama yeteneği, bilgi güvenliği sektöründe değerli bir beceridir. Yaptığınız bildirim, NASA’nın aksi takdirde bilinmeyebilecek güvenlik açıklarının farkına varmasını sağlamış ve NASA bilgilerinin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumamıza yardımcı olmuştur. Lütfen bu mektubu, bu güvenlik açığını tespit etme konusundaki çabalarınız ve NASA’nın bilimi, teknolojiyi, havacılığı ve uzay araştırmalarını ilerletme misyonunda güvenliğini artırmaya katkınız için bir teşekkür ifadesi olarak kabul ediniz. Bilginin geliştirilmesi, eğitim, inovasyon, ekonomik canlılık ve dünyanın sorumlu yönetimi için birlikte çalışıyoruz. Bir güvenlik topluluğu olarak hepimiz bu işin içindeyiz ve katılımınız ile uzmanlığınız takdire değerdir."

'MEKTUP KARİYERİMİ GÜÇLENDİRDİ'

Hasan İsmail Gülkaya, NASA'nın kendisine teşekkür mektubu göndermesinin önemli olduğunu belirtip, "6 yıl önce yazılım öğrenmeye başladım. Siber güvenliğe yöneldim. Yaklaşık 2 ay önce NASA'nın toplam 4 tane güvenlik zafiyeti buldum. Raporlayıp, kendilerine gönderdim. Düzelteceklerini söyleyip, teşekkür mektubu gönderdiler. NASA'nın güvenlik şefinin imzaladığı mektup geldi. Çok heyecanlandım. Bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Mektup kariyerimi güçlendirdi. İnternet daha çok gelişiyor ve kontrol edilmez hale geliyor. Dünya çapındaki şirketler internette güvenlikleri için milyon dolarlar harcıyorlar. Siber güvenlikte geleceğin mesleklerinden biri olacak" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Denizli NASA Güvenlik açığı
