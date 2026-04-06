NASA, iPhone 17 Pro Max ile çekilen Artemis II fotoğrafları paylaştı: İşte o kareler

NASA, 1972'den bu yana Ay'a gerçekleştirilen ilk insanlı misyon olan Artemis II görevinde astronotların iPhone 17 Pro Max ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar, Orion uzay aracındaki mürettebatın kişisel kullanımı için tahsis edilen cihazlarla çekildi.

Enes Çırtlık

NASA'nın tarihi Artemis II Ay görevi tüm hızıyla devam ederken, uzay ajansı, Orion uzay aracındaki astronotların iPhone 17 Pro Max kullanarak çektiği üç fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

IPHONE ONAY ALMIŞTI

NASA, geçtiğimiz Şubat ayında iPhone'un yörüngede uzun süreli kullanım için tamamen onaylandığını duyurmuştu. Gelen raporlara göre, Orion'daki dört mürettebat üyesinin her birine kişisel fotoğraf ve video çekimleri için birer adet iPhone 17 Pro Max verildi.

İŞTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Paylaşılan fotoğraflarda, Artemis II Komutanı Reid Wiseman ve Görev Uzmanı Christina Koch'un Orion uzay aracının ana kabin pencerelerinden birinden Dünya'ya bakarken görüldüğü belirtiliyor.

Flickr verileri, bu fotoğrafların misyonun ikinci günü olan 2 Nisan'da iPhone 17 Pro Max'in ön kamerasıyla çekildiğini gösteriyor.

DİĞER PROFESYONEL KAMERALAR DA DEVREDE

Misyon sırasında paylaşılan diğer tüm fotoğraflar ise Nikon D5, Nikon Z 9 ve GoPro HERO4 Black gibi profesyonel kameralarla kaydedildi.

1972'den bu yana Ay'a gerçekleştirilen ilk insanlı görev olan Artemis II ekibinin bugün Ay'ın karanlık yüzüne ulaşması ve insanlık tarihinin Dünya'dan en uzak mesafe rekorunu kırması bekleniyor. Bununla birlikte Orion uzay aracının Ay'a inmesi planlanmıyor. Ekibin, Ay çevresindeki turunu tamamladıktan sonra 10 Nisan'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

