NATO: ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesi savunma planlarını etkilemeyecek

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich, ABD'nin Avrupa'dan asker çekme kararının NATO'nun kıtadaki savunma planlarının uygulanmasını etkilemeyeceğini söyledi.

SACEUR Grynkewich, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlarıyla ABD'nin yaklaşık 5 bin askerini Almanya'dan geri çekmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Grynkewich, Washington'un bu kararının NATO'nun kıtadaki savunma planlarının uygulanmasını etkilemeyeceğini belirtti.

Grynkewich, uzun vadede ABD'nin Avrupa'dan daha fazla askeri geri çekmesinin beklendiğini kaydederek, "İttifakın Avrupa ayağı güçlendikçe, bu durum ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmasına ve kendisini müttefiklerin henüz sağlayamadığı kritik yetenekleri sunmakla sınırlamasına olanak tanıyor." diye konuştu.

Ayrıca Grynkewich, müttefikler savunma yetkinliklerini geliştirdikçe ABD'nin Avrupa'daki yetkinliklerini geri çekip "diğer küresel öncelikler" için kullanabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell 2 Mayıs'ta, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

