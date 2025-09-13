NATO, Avrupa'nın doğu kanadının savunmasını güçlendirecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ile Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Rus insansız hava araçlarının 10 Eylül’ün ilk saatlerinde Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO hava savunma sistemlerinin başarıyla karşılık verdiğini söyleyen Rutte, “Bu, NATO hava sahasının ihlal edildiği en büyük olay olsa da yaşananlar münferit bir olay değildi. Rusya'nın doğu kanadımızdaki hava sahasında pervasızlığı giderek artıyor. İHA'ların Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da hava sahamızı ihlal ettiğini gördük. Kasıtlı olsun ya da olmasın, bu tehlikeli ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4’üncü maddesi uyarınca Polonya’nın olayın istişare edilmesi talebi üzerine bu konuyu müttefik ülkelerle görüştükleri kaydeden Rutte, “Müttefikler, Polonya ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve Rusya'nın pervasız davranışını kınadılar. NATO'nun temel görevi, saldırganlığı caydırmak ve bu ittifakın her üyesini karşılaştığımız her türlü tehdide karşı savunmaktır. Doğu kanadımızı korumak son derece önemlidir. Bu nedenle NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için ‘Eastern Sentry’i başlatıyor. Bu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde başlayacak ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer müttefiklerin çeşitli varlıklarını içerecektir. Daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra bu faaliyet, insansız hava araçlarının kullanımıyla ilgili özel zorlukları ele almak için tasarlanmış unsurları da içerecektir. Eastern Sentry duruşumuza esneklik ile güç katacaktır ve ittifak olarak her zaman savunmaya hazır olduğumuzu açıkça gösterecektir” diye konuştu.

Orgeneral Grynkewich de Eastern Sentry (Doğu Gözcüsü) askeri faaliyetine ilişkin konuşmasında, “Eastern Sentry esnek ve çevik olacak, tam da ihtiyaç duyulduğu anda ve yerde daha odaklı caydırıcılık ve savunma sağlayacak. Hava ve kara savunmalarını entegre edecek ve ülkeler arasında bilgi paylaşımını artıracaktır. En önemlisi, ittifakı korumak ve savunmak için duruşumuzu daha da güçlendirecektir. Eastern Sentry kapsamında insansız hava aracı sensörleri ve silahları gibi yeni teknolojileri hızla deneyecek ve sahaya süreceğiz. Polonya ve ittifakın tüm vatandaşları, güvende olduklarından emin olabilirler. NATO, topraklarının her santimetrekaresi savunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır