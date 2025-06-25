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NATO bildirisi yayınladı! 2026 Zirvesi Türkiye'de olacak... Savunma yatırımları artırılacak

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası deklarasyon yayımlandı. Yayınlanan deklarasyonda ABD Başkanı Trump'ın talebi olan savunma yatırımlarının artacağı belirtildi. Buna göre 2035'e kadar ülkelerin harcaması GSYİH'nin yüzde 5'i olacak. Ayrıca bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. Yapılan açıklamada, "2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NATO bildirisi yayınladı! 2026 Zirvesi Türkiye'de olacak... Savunma yatırımları artırılacak
Melih Kadir Yılmaz

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda'nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti. Zirvede yayınlanan deklarasyonda, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'da savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma isteği kabul edildi.

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"SAVUNMAYA YÜZDE 5 HARCAMA YAPMAYI KABUL ETTİ"

Yayınlanan deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadesine yer verildi.

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"MÜTTEFİKLER DERİN GÜVENLİK SORUNLARI GÖRÜYOR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müttefikler özellikle Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ve terörizmin sürekli tehdidi olmak üzere derin güvenlik sorunları görüyor. Müttefikler transatlantik savunma endüstriyel işbirliğinin süratle genişletilmesinde anlaştı. Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını teyit etti.

"HARCAMA DURUMU 2029 YILINDA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlama için daimi egemen taahhütlerini yeniden teyit etti. Plan kapsamındaki ilerleme ve harcama durumu 2029 yılında gözden geçirilecek"

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE! "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Ayrıca, bir sonraki NATO Zirvesi'nin de Türkiye'de düzenleneceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

RUTTE: "AMACIMIZ ORDUYU GÜÇLENDİRMEK"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Lahey yatırım planımızla birlikte biz savunma harcamalarımızı GSYİH'mızın yüzde 5'ine çıkarıyoruz. Geçmişte bu yüzde 2'ydi. Tüm üyelerin bu yönde çalışacağını söylemek istiyorum. Bizim amacımız orduyu güçlendirmek. Biz birlikte karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Buna yanıt vermek için bir araya geldik. Önemli bir savunma bütçesi kararlılığımız var. Akdeniz'in batı yakasından, doğu yakamıza kadar hepimiz artık güven içinde olmak istiyoruz dedik ve bu yönde adım attık. ABD, NATO konusunda kararlı. NATO üyesi olmayı sürdürecek. ABD, Kanada ve NATO üyelerinin savunma bütçesine daha fazla katkıda bulunmasını istiyor.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ukrayna bizim dostumuzdur. 35 milyar euroluk bütçe bağışla birlikte Ukrayna'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Ukrayna ile dayanışma içinde çalışacağız. Ukrayna'nın NATO üyeliğini de desteklemeyi sürdüreceğiz. Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını amaçlıyoruz. Bizim amacımız Ukrayna'nın savaşabilmesini sağlamak. Para göndererek, askeri harcamalarını güçlendirmek amacımız. 5. madde son derece net. Detaylara girmeyeceğiz, çünkü düşmanlarımızı daha da akıllı kılmak istemiyoruz."

ERDOĞAN, MERZ VE MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
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